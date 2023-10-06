Испания не стала запрещать въезд российских автомобилей

Испания не внесла ограничения на въезд автомобилей с российской регистрацией, по данным, представленным посолом Российской Федерации в Испании, Юрием Клименко, в интервью газете "Известия".

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"По нашей информации, в настоящее время Испания не ввела запрет на въезд автотранспорта с российскими номерами", - подчеркнул Клименко. Он также выразил надежду на то, что Испания не будет прибегать к "этой абсолютно абсурдной и скандальной мере" в будущем.

Кроме того, в сентябре власти Испании объявили, что они не будут конфисковывать имущество российских граждан, прибывающих в Евросоюз на рейсах, не вылетающих из России.

С другой стороны, с начала октября Болгария ввела ограничение на въезд российских автомобилей, а с 3 октября подобные меры были введены в Норвегии. Ранее такие ограничения были введены на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал запрет стран Европейского союза на въезд российских автомобилей, называя его абсурдным и подчеркивая, что это негативно сказывается на отношениях с Россией, которые, по его словам, находятся в тяжелом состоянии.