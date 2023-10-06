Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином

Белый дом активно рассматривает возможность проведения встречи президента Соединенных Штатов Америки, Джо Байдена, и председателя Китайской Народной Республики, Си Цзиньпина, в ноябре. Эти обсуждения были обнародованы источниками и сообщены в издании The Washington Post (WP).

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В соответствии с данными WP, американские официальные лица уже начали активно готовиться к возможному мероприятию, которое, вероятно, состоится в Сан-Франциско. Пока нет официальных объявлений о точной дате и месте встречи.

Другой представитель из администрации подтвердил, что президент Байден проявил интерес к личной встрече с председателем КНР, Си Цзиньпином. Однако в настоящее время нет подтвержденной информации о конкретных деталях. Представители китайского посольства в Вашингтоне не предоставили комментариев в ответ на запрос издания.

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Ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, выразил намерение президента Байдена провести очную встречу с председателем КНР, Си Цзиньпином. Однако вопрос о том, состоится ли такое событие в рамках предстоящего саммита стран АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, остается открытым.