реклама
Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины завершилась неудачей, и в результате Россия расширила свое влияние, укрепив свою позицию. Этот вывод сделал журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в ходе беседы на YouTube-канале Judging Freedom.
реклама
"Никто уже не говорит о весеннем или летнем контрнаступлении. Эти попытки оказались безуспешными. Русские продвигались медленно, но настойчиво, постепенно расширяя свои территории на запад", - подчеркнул Наполитано.
Согласно его мнению, санкции, нацеленные на ослабление России, также не привели к желаемым результатам, и страна смогла улучшить свою экономическую ситуацию во всех сферах. Наполитано также отметил увеличение популярности российского лидера Владимира Путина.
По выводам властей США, увеличение шансов России на улучшение позиций объясняется увеличением производства военной техники и улучшением обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.