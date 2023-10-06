В США заявили об усилении России

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины завершилась неудачей, и в результате Россия расширила свое влияние, укрепив свою позицию. Этот вывод сделал журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в ходе беседы на YouTube-канале Judging Freedom.

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"Никто уже не говорит о весеннем или летнем контрнаступлении. Эти попытки оказались безуспешными. Русские продвигались медленно, но настойчиво, постепенно расширяя свои территории на запад", - подчеркнул Наполитано.

Согласно его мнению, санкции, нацеленные на ослабление России, также не привели к желаемым результатам, и страна смогла улучшить свою экономическую ситуацию во всех сферах. Наполитано также отметил увеличение популярности российского лидера Владимира Путина.

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По выводам властей США, увеличение шансов России на улучшение позиций объясняется увеличением производства военной техники и улучшением обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.