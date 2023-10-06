Владимир Зеленский организовал встречу с королем Испании, где выразил благодарность всему испанскому народу за поддержку Украины.

Президент Украины, Владимир Зеленский, организовал встречу с королем Испании, Филиппом VI, и поделился этой новостью в своем официальном канале на платформе Telegram. В рамках этой встречи Зеленский выразил искреннюю благодарность королю, его семье и всему испанскому народу за постоянную и надежную поддержку Украины.

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Ранее Владимир Зеленский также провел короткую беседу с премьер-министром Армении, Николом Пашиняном, в рамках саммита Европейского политического сообщества, который прошел в испанском городе Гранада. Эта встреча стала первой в их истории общения.

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На этом саммите глава Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, выразила уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США. Одновременно глава внешнеполитической службы Европейского союза, Жозеп Боррель, подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии заменить помощь, которую Украина ранее получала от Соединенных Штатов и которую последние отказались предоставлять.