В Николаеве произошли взрывы и объявлена тревога

В результате серии взрывов, которые произошли в городе Николаев, украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале поделилось информацией о происшествии.Важно отметить, что подробности случившегося пока не раскрываются. Однако, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Николаевской области в связи с этим инцидентом.

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Также стоит учесть, что ранее была зафиксирована взрывная ситуация в Киеве, но, в отличие от Николаева, в столице Украины воздушную тревогу не объявляли.

Заметим, что ситуация остается динамичной, и 5 октября объявлена воздушная тревога в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

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4 октября, в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, произошел взрыв. В ответ на этот инцидент, украинские власти также объявили воздушную тревогу. Утром этого дня мэр Кривого Рога, Александр Викул, сообщил о взрывах в своем городе и призвал жителей не публиковать информацию в сети интернет.