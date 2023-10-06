Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера Палаты представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своей готовности временно занять должность спикера Палаты представителей. Эту информацию сообщили в Fox News.

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Сам Дональд Трамп прокомментировал ситуацию следующим образом: "Меня спросили, не согласился бы я временно занять эту должность в интересах партии, пока они не найдут решение". Бывший лидер США выразил готовность согласиться с этой просьбой, если она будет необходима.

Политик также подчеркнул, что он готов занять эту должность на протяжении 30, 60 или 90 дней, в ожидании долгосрочного решения Республиканской партии. Трамп уточнил, что запрос поступил от множества его "друзей" в Конгрессе США.

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3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть Дональда Трампа на должность спикера Палаты представителей США, освободившуюся в результате решения Кевина Маккарти не баллотироваться снова на эту должность.