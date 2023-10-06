Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Силы Украины, в течение последних 24 часов, провели 30 атак на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), согласно информации, представленной в Telegram-канале ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Следует отметить, что украинские вооруженные силы выпустили 106 боеприпасов различного типа. По данным этого представительства, на направлении Донецка ВСУ провели 10 артиллерийских обстрелов с использованием орудий калибра 155 миллиметров. В то время как на направлении Горловки украинские военные 17 раз открыли огонь, используя РСЗО, артиллерию калибра 152 миллиметра и 155 миллиметров, включая кассетные боеприпасы.

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Важно отметить, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Это действие было вызвано просьбами лидеров Донецкой и Луганской народных республик о военной поддержке.