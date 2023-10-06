В США отказались выделять деньги Украине из других статей бюджета

На данный момент Соединенные Штаты не планируют выделять дополнительные средства на поддержку Украины из разных разделов оборонного бюджета. Тем не менее, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил на брифинге, что Вашингтон сохранит возможность перераспределения средств в случае критической необходимости.

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Райдер подчеркнул, что "перепрограммирование" бюджетных средств всегда остается вариантом, когда возникают экстренные обстоятельства, но на данный момент еще не было принято решение о таком перераспределении для поддержки безопасности Украины.

Пентагон также намерен продолжать сотрудничество с Конгрессом для выделения дополнительных средств на поставку вооружения на Украину.

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Ранее, телеканал CNN сообщил, что высокопоставленный представитель Пентагона выразил беспокойство из-за ограниченных ресурсов у ведомства, необходимых для оказания военной поддержки Украине. В Пентагоне также подчеркнули, что в скором будущем у Вашингтона может возникнуть ограничение по поставкам вооружения в Украину.