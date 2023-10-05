В Пентагоне анонсировали встречу по военной помощи Украине

Лидер Ведомства обороны Соединенных Штатов, Ллойд Остин, и председатель Объединенного комитета начальников штабов, Чарльз Браун, заявили о своем участии в контактной группе, обсуждающей поставки вооружений Украине. Это событие запланировано на 11 октября. Подробности были предоставлены пресс-секретарем Пентагона, Патриком Райдером, в рамках информационного брифинга.

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Следует отметить, что Ллойд Остин и Чарльз Браун направятся из Вашингтона в Брюссель, чтобы взять личное участие в собрании контактной группы, посвященной вопросам Украины. Это событие ожидается 11 октября.

Пресс-секретарь Пентагона дополнил информацию, подчеркнув, что после встречи, посвященной Украине, министр Остин также примет участие во встрече министров обороны НАТО.

Ранее издание The Wall Street Journal предупредило, что оставшиеся 5,2 миллиарда долларов в финансовом плане Пентагона США, выделенные на военную поддержку Украины, будут израсходованы в течение полугода, при условии сохранения текущих темпов поставок.

Важно учитывать, что оставшаяся сумма приближается к стоимости вооружений, отправленных в Киев за последние полгода. Она составляет примерно 12 процентов от общей суммы военной помощи, предоставленной США Украине с начала начала российской спецоперации.

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Инсайдеры высказали мнение, что в ближайшем будущем Пентагон может пересмотреть свою практику объявления о новых поставках вооружений для Украины.