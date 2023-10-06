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Представитель Полтавского областного военкомата, Роман Истомин, выразил серьезную обеспокоенность и подчеркнул, что все военнообязанные граждане Украины должны быть готовы к возможности отправки на фронт. Это заявление было сделано им в интервью для «Страна.ua». Он подчеркнул важность понимания каждым мужчиной, что, скорее всего, им придется защищать родину, держа в руках оружие.
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Следует также отметить, что 24 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, Алексей Данилов, подтвердил возможность дополнительного призыва граждан в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Он подчеркнул, что такие обращения поступают от военных, и хотя возможен дополнительный призыв, это не означает, что он превысит лимиты, установленные еще 24 февраля прошлого года.
Более того 17 августа президент Украины, Владимир Зеленский, принял решение продлить действие военного положения. Эти шаги свидетельствуют о серьезной обеспокоенности и готовности страны к действиям в интересах национальной безопасности.