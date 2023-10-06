На Украине призвали каждого мужчину готовиться к отправке на фронт

Представитель Полтавского областного военкомата, Роман Истомин, выразил серьезную обеспокоенность и подчеркнул, что все военнообязанные граждане Украины должны быть готовы к возможности отправки на фронт. Это заявление было сделано им в интервью для «Страна.ua». Он подчеркнул важность понимания каждым мужчиной, что, скорее всего, им придется защищать родину, держа в руках оружие.

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Следует также отметить, что 24 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, Алексей Данилов, подтвердил возможность дополнительного призыва граждан в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Он подчеркнул, что такие обращения поступают от военных, и хотя возможен дополнительный призыв, это не означает, что он превысит лимиты, установленные еще 24 февраля прошлого года.

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Более того 17 августа президент Украины, Владимир Зеленский, принял решение продлить действие военного положения. Эти шаги свидетельствуют о серьезной обеспокоенности и готовности страны к действиям в интересах национальной безопасности.