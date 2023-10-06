В США раскрыли планы Трампа посетить Капитолий

Дональд Трамп, бывший президент США, намеревается посетить Вашингтон и провести переговоры с республиканцами в Палате представителей перед выборами нового спикера, как сообщили журналисты телеканала NBC, ссылаясь на свои источники. Визит политика планируется на начало следующей недели, и это будет его первое появление на Капитолийском холме с 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, несогласные с исходом президентских выборов, участвовали в беспорядках.

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Целью визита Дональда Трампа, как подчеркивает телеканал, является "объединение партии". Это несмотря на его ранее высказанные намерения бороться за президентское кресло, а не за пост спикера Палаты представителей.

3 октября стало известно, что конгрессмен Трой Нильс предложил выдвинуть Дональда Трампа на должность спикера Палаты представителей США, освободившуюся после того, как Кевин Маккарти отказался баллотироваться на этот пост.

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Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло сообщения о слежке за сторонниками Дональда Трампа по политическим мотивам, утверждая, что любое утверждение о преследованиях граждан исключительно из-за их политических убеждений является ложным.