Путин сообщил об успешном испытании «Буревестника»

Россия успешно завершила испытания крылатой ракеты с ядерной установкой, известной как «Буревестник», как объявил президент Владимир Путин во время своего выступления на форуме клуба «Валдай». Событие транслировалось на официальном сайте форума.

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Президент сообщил, что работы по созданию современных видов стратегического оружия, которые были анонсированы несколько лет назад, практически завершены.

"Мы успешно провели последние испытания ракеты «Буревестник», которая обладает ядерной энергоустановкой и способностью атаки на глобальные расстояния", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что работа по созданию сверхтяжелой ракеты «Сармат» фактически завершена.

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Напомним, что крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые представлена в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что это новое оружие представляет собой "крылатую ракету, способную лететь на низкой высоте, обходить системы ПРО, и имеющую практически неограниченную дальность".