Минобороны сообщило об уничтоженном над Курской областью беспилотнике ВСУ

Министерство Обороны Российской Федерации обнародовало информацию о поражении беспилотного аппарата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

реклама

Согласно предоставленным данным, вечером 5 октября, приблизительно в 20:30 по московскому времени, была предотвращена попытка Киева осуществить террористическое нападение с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета на объекты на территории России.

В официальном сообщении Министерства указано: "Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Курской областью".

Ранее того же 5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей региона о действиях средств противовоздушной обороны.





рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



