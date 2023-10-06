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Министерство Обороны Российской Федерации обнародовало информацию о поражении беспилотного аппарата Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над Курской областью.
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Согласно предоставленным данным, вечером 5 октября, приблизительно в 20:30 по московскому времени, была предотвращена попытка Киева осуществить террористическое нападение с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа самолета на объекты на территории России.
В официальном сообщении Министерства указано: "Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Курской областью".
Ранее того же 5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей региона о действиях средств противовоздушной обороны.