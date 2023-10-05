Путин восхитился экс-канцлером Германии Шредером

Германия может гордиться индивидуальностями, такими как бывший канцлер страны Герхард Шредер, заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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"Что касается Герхарда Шредера, то он является поводом для гордости Германии. Он - истинный представитель своего народа и всегда думает в первую очередь об интересах немецкого народа", - подчеркнул Путин.

Согласно словам президента России, Герхард Шредер всегда придавал первостепенное значение интересам немецкой экономики и государства в ходе обсуждения политических вопросов.В качестве иллюстрации Путин упомянул строительство "Северных потоков".

"Мы с ним работали над "Северным потоком 1" и практически начали "Северный поток 2". Это было сделано с его активным участием", - напомнил он.

Ранее было сообщено, что Герхарда Шредера не посадили рядом с нынешним премьер-министром Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером на церемонии, посвященной 33-летию объединения Германии.Как отмечалось, служба протокола разместила бывшего германского лидера в зале так, чтобы проходило меньше ведущих политиков.

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Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год, после чего он перешел работать в российские компании и завершил свою деятельность в прошлом году. Его связывали с Россией, и в летом 2022 года он провел встречу с Владимиром Путиным.