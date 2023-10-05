Шольц пообещал передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о намерении Германии поставить дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Эту новость он огласил в ходе своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, событие которой было зафиксировано телеканалом ZDF.

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Это важное объявление было сделано в рамках саммита Европейского политического сообщества, который состоялся в испанской Гранаде и собрал лидеров двух стран.

Следует отметить, что в августе текущего года Германия уже поставила Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Однако не было предоставлено точной информации о количестве поставленных ракет.

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Ранее украинский лидер выразил недовольство несговорчивостью западных партнеров, отметив, что Киеву было сложно договариваться о новых поставках ЗРК Patriot. В его словах, приобретение дополнительных пусковых систем и батарей требует серьезных усилий.