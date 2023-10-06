Путин прокомментировал возможное признание ЧВК в России

Президент России, Владимир Путин, заявил, что в стране отсутствует официальное законодательство, регулирующее деятельность частных военных компаний (ЧВК). Он подчеркнул, что термин "ЧВК" применяется исключительно в сфере журналистики для обозначения подобных организаций. Эти замечания он сделал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, которое можно просмотреть на официальном веб-сайте клуба.

реклама

Путин также выразил мнение, что текущий опыт существования таких компаний несовершенен, так как он не основан на законе. Президент подчеркнул, что в обществе ещё не сложилось единого мнения о необходимости существования подобных формирований.Кроме того, он напомнил о том, что несколько тысяч бойцов ЧВК уже заключили контракты с Вооруженными Силами России.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обсуждая крушение самолета с участием основателя ЧВК "Вагнер", Евгения Пригожина, Путин отметил, что на борту самолета были обнаружены осколки ручных гранат, но не было признаков внешнего воздействия на самолет.