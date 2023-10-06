В России сравнили украинский «Нептун» с ФАБ-1500

Украинские противокорабельные ракеты «Нептун» обладают способностью атаковать наземные объекты, однако их эффективность не соответствует российским бомбам ФАБ-1500, оснащенным унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом рассказал военный аналитик Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

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«"Нептун", в случае необходимости, способен атаковать наземные цели без дополнительной модернизации, так как он имеет крупную боеголовку, весом около 200–250 килограммов. Это, безусловно, не на уровне ФАБ-1500, но также представляет собой серьезную угрозу. Наши силы смогут справиться с ними, как они делали с ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2"», — отметил он.

Ракета «Нептун», разработанная на основе советской Х-35, является частью арсенала берегового комплекса РК-360МЦ «Нептун».

В августе, ссылаясь на неопределенный украинский источник, издание The Drive сообщило о работе Киева над модификациями ракет «Нептун», которые могут быть использованы для ударов по объектам на территории России.

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Также в том же месяце военный аналитик Александр Пылаев указал, что уничтожение пусковых установок комплекса «Нептун» будет сложной задачей без абсолютного доминирования в воздушном пространстве.