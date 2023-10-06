Путин объявил о сокращении внешних долгов России

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, в своем выступлении на пленарной сессии Валдайского форума, объявил о существенном уменьшении внешних долгов страны. Это важное заявление было транслировано на официальном сайте мероприятия.

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Путин подчеркнул, что даже после негативного воздействия на российскую экономику, Россия не только успешно преодолела все трудности прошлого года, но и достигла положительного экономического роста. Президент оценил, что в конечном итоге экономический рост в текущем году составит приблизительно от 2,8% до 3%. Важным моментом является и то, что все компании успешно выполняют свои финансовые обязательства.

Ранее в Кремле были высказаны опасения относительно финансового состояния госкорпорации "Роснано", где выявлена существенная финансовая нестабильность. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, подчеркнул, что правительство активно рассматривает вопрос о необходимости поддержки этой компании, но детали о спасении компании не были конкретизированы.

Также в сфере финансовых затруднений высказала свои опасения спикер Совета Федерации, Валентина Матвиенко, относительно "Почты России". Ее оценка состояния оператора была крайне пессимистичной, и она подчеркнула необходимость разработки адекватной финансовой модели, чтобы избежать катастрофических последствий.

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В дополнение к этому, глава ВТБ, Андрей Костин, рассказал о финансовых трудностях в Объединенной судостроительной компании (ОСК), которая недавно перешла под контроль банка. Он выразил озабоченность по поводу критических проблем, выявленных при первоначальной проверке компании.