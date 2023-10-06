Макрон выступил против санкций в отношении Азербайджана

Президент Франции, Эммануэль Макрон, выразил мнение о нецелесообразности введения санкций в отношении Азербайджана в свете ситуации в Нагорном Карабахе. Это заявление было сделано им и освещено информационным агентством ТАСС.

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Французский лидер подчеркнул, что на данный момент не следует прибегать к санкциям, так как они могли бы обратиться против интересов Армении и оказать негативное воздействие на региональную стабильность.Он также выразил убеждение в важности поддержания диалога с Азербайджаном как ключевого фактора в разрешении конфликта.

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Предварительно было отмечено, что Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призывается рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Азербайджана в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Резолюция также подразумевает возможность введения экономических санкций и пересмотра сотрудничества Европейского союза с Азербайджаном, включая сотрудничество в энергетической сфере.