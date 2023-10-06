Путин спрогнозировал судьбу Украины в случае прекращения поставок оружия

Президент России, Владимир Путин, выразил мнение, что Украина имеет шанс продержаться неделю, если прекратятся поставки вооружений с Запада. Он сделал это заявление в ходе своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума, которое можно посмотреть на официальном сайте мероприятия.

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"Представьте себе, что завтра поставки вооружений прекратятся. Останется всего неделя, пока не иссякнут боеприпасы. Даже на Западе они начинают иссякать", - подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты в месяц производят 14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, в то время как украинские вооруженные силы тратят до 5 тысяч снарядов в день. Путин также сообщил, что объемы производства в США намерены увеличить до конца текущего года, но подчеркнул, что до этого нужно дожить.

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Ранее президент Соединенных Штатов, Джо Байден, подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, до 17 ноября, и важно отметить, что этот проект не включает в себя финансовую помощь Украине.