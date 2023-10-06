Путин заявил об отсутствии возражений против вступления Украины в ЕЭС

Россия всегда поддерживала планы Украины о вступлении в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Это заявление было сделано в ходе трансляции форума на его официальном веб-сайте.

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Важно отметить, что глава государства подчеркнул, что Москва всегда выступала против присоединения Киева к НАТО. Путин пояснил эту позицию, отмечая, что такой шаг представляет серьезную угрозу для безопасности России, поскольку расширение НАТО к ее границам напрямую затрагивает национальную безопасность.

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В своем выступлении на форуме президент Путин также поделился планами по развитию отношений с европейскими странами. Он подчеркнул, что Россия не стремится навязывать свою волю Европе и выразил обеспокоенность тем, что Европа создает преграды на пути к сотрудничеству. Вместо того, чтобы закрывать двери, Россия призывает к диалогу и укреплению взаимопонимания между странами.