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NataVd
Доллар на Мосбирже впервые с марта 2022 года закрыл торги выше 100 рублей
Доллар сегодня вырос выше 100 рублей

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Вечером 5 октября, в четверг, на закрытии торгов, доллар впервые с 21 марта 2022 года поднялся выше отметки в 100 рублей, что отражено в статистике Мосбиржи.

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По состоянию на 19:00 по московскому времени, доллар стоил 100,41 рубля. В результате торговой сессии российский рубль также упал относительно китайского юаня, достигнув уровня 13,73 рубля, и евро подорожал до 105,77 рубля.

Ранее в этот же четверг курс доллара превысил отметку в 100 рублей, достигнув максимума в 17:20 по московскому времени, где он составил 100,09 рубля, увеличившись на 51 копейку по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

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В Кремле ранее заявили, что текущий курс рубля не вызывает беспокойства и призвали население привыкнуть к использованию рубля в повседневных финансовых операциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что колебания российской валюты наблюдаются, но подчеркнул, что излишнее внимание к курсу доллара может быть обусловлено эмоциональным фактором.

#новости
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