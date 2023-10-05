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NataVd
Армия США: танк Abrams станет неэффективным на поле боя к 2040-м годам
В США рассказали о неэффективности танков Abrams

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В 2040-х годах танки M1 Abrams, как утверждают аналитики научного совета армии США, не смогут обеспечить полное господство на поле боя. Эксперты подчеркивают, что эффективность этой боевой машины будет недостаточной, особенно в случае возможного крупномасштабного конфликта с Китаем. Вместо этого, рекомендуется разработать новые боевые машины пятого поколения.

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Согласно докладу консультативного органа, M1 Abrams, несмотря на свои преимущества в мобильности, огневой мощности и защите, они сталкивается с риском утраты своих преимуществ. Несмотря на усовершенствования в виде M1A2 SEP V3 и V4, эти машины не смогут полностью восстановить свое доминирование на поле боя.

Аналитики провели анализ операций, проведенных Израилем, конфликта в Нагорном Карабахе и специальной военной операции. В результате, было выявлено, что израильская бронетехника, оснащенная комплексами активной защиты, смогла эффективно справиться с угрозами, включая противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Однако последующие конфликты выявили увеличение угроз бронетехнике, включая более совершенные ПТУР, противотанковые мины и дроны.

В отчете также подчеркивается важность использования новых технологий для маскировки и нарушения работы разведывательных средств противника на поле боя в 2040-х годах. Снижение видимости в инфракрасном и радиочастотном спектрах становится ключевой задачей разработчиков бронетехники, а также активно используется маскировка для введения противника в заблуждение.

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В итоге, исследование указывает на будущее, в котором традиционные тяжелые танки, включая последние версии M1 Abrams, становятся менее эффективными и маловероятными для доминирования на поле боя. Это подтверждает заявление ветерана Вооруженных сил США Станислава Крапивника о недостаточной проходимости танков Abrams.

#новости
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