Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

Президент Владимир Путин подчеркнул важность объяснения механизмов оплаты Украине за транзит газа в страны Запада. Эту информацию он раскрыл во время своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума, которое можно просмотреть на официальном сайте мероприятия.

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Он объяснил, что Россия выполняет свои обязательства перед партнерами, так как Украина является транзитной страной. Это стратегическое решение, направленное на поддержание доверия к России как надежному поставщику газа. Президент также отметил, что это способствует укреплению финансового положения России.

Касаясь вопроса о Северном потоке-2, президент подчеркнул, что единственным условием для начала эксплуатации этой газопроводной ветки является разрешение со стороны Германии. Он уточнил, что по данному маршруту может быть доставлено 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. Президент подчеркнул, что для этого достаточно решения правительства ФРГ, и газ начнет поступать в страны Европы.

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Ранее правительство Германии приняло решение отказаться от запуска Северного потока-2, объясняя это недоверием к России как поставщику энергоносителей.