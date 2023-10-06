«Ростех» начал поставку самоходных орудий «Флокс» в войска

Госкорпорация "Ростех" уже отправила первую партию самоходных артиллерийских установок "Флокс" на вооружение военных. Об этом сообщили в официальном заявлении корпорации.

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Орудие "Флокс" является 120-мм самоходной артиллерийской пушкой, спроектированной на шасси защищенного внедорожного автомобиля, что позволяет ему быстро менять свою огневую позицию после нескольких выстрелов, увеличивая эффективность стрельбы.

САУ "Флокс" оборудована бронированной кабиной и отсеками для хранения боеприпасов, что обеспечивает повышенную безопасность для обслуживающего персонала и боеприпасов при перемещении и в боевых условиях. Благодаря высокой скорострельности, установка способна вести огонь в режиме одновременного налета, когда снаряды достигают цели одновременно.

"Флокс" представляет собой универсальное орудие, способное выпускать как снаряды, так и минометные снаряды без потери эффективности. Оно обладает улучшенной мобильностью и защитой, оптимизированными для операций как вручную, так и в автоматическом режиме, что существенно упрощает работу экипажа.

САУ "Флокс" призвана уничтожать вражескую технику, вооружение и живую силу. Орудие может использовать снаряды САУ "Вена" повышенной мощности, что дополнительно усиливает его боевые возможности.

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Ранее, в августе 2022 года, концерн "Уралвагонзавод" начал массовое производство самоходных орудий "Магнолия" и самоходных минометов "Флокс". Этот миномет на базе автомобиля с шестиколесной формулой 6x6 был разработан в рамках опытно-конструкторской работы под названием "Набросок".