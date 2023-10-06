Путин рассказал о планах России в отношениях с Европой

На пленарной сессии Валдайского форума, Президент России Владимир Путин выступил, рассказав о своих намерениях в отношении Европы. Он подчеркнул, что Россия не стремится навязывать свою волю и не закрывает двери для диалога с Европой. Выступление было доступно для просмотра на сайте мероприятия.

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В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что Россия не намерена диктовать свои условия Европе. Он утверждает, что именно Европа создает искусственные преграды, что вредит обеим сторонам.

Путин также выразил свое мнение относительно выражения "окно в Европу", которым часто описывают Санкт-Петербург. По его словам, данное выражение не соответствует действительности, так как необходимо стремиться к конструктивному сотрудничеству, а не к постоянному вмешательству.

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Ранее Президент подчеркнул, что уровень жизни европейцев снижается, и ситуация с производством в Европейском союзе является критической.