Путин рассказал о стагнации в Европе

В рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоялось заседание, на котором президент России, Владимир Путин, поделился своими наблюдениями о текущем состоянии экономики в Европе. Согласно высказываниям Путина, стагнация в экономическом росте наблюдается практически во всех европейских странах, за исключением Италии и Испании.

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По словам российского лидера, в США ожидается рост ВВП на уровне 2,4 процента, в то время как в Европе ситуация остается менее благоприятной. Путин выразил озабоченность тем, что в этом году экономический рост в Европе составит всего лишь 0,5 процента, и этот рост обусловлен, главным образом, успехами Италии и Испании. Президент связал их экономический подъем с повышением цен на недвижимость и увеличением активности в туристическом секторе.

В своем выступлении Путин также отметил, что уровень жизни в странах Евросоюза снижается, а некоторые европейские компании перемещают производство в Соединенные Штаты из-за более доступных энергоносителей. Он подчеркнул, что нагрузка на население европейских стран растет, что подтверждается данными европейской статистики, и уровень жизни упал на 1,5 процента за последние месяцы.

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Президент также обсудил ситуацию в России и сообщил, что инфляция в стране достигла 5,7 процента. Путин утверждает, что Россия успешно преодолела экономические трудности, возникшие после введения санкций, однако признал, что все еще существует некоторый дефицит рабочей силы.