Путин рассказал о возможном компромиссе вокруг Нагорного Карабаха

В ходе выступления на пленарной сессии Валдайского форума, президент России Владимир Путин объявил, что Россия предложила варианты компромисса для разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, однако эти предложения были отклонены. Путин выразил свое удивление, сказав: "В какой-то момент была достигнута договоренность... Я, честно говоря, думал, что вопрос решен."

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По словам президента Путина, предложение Москвы для Еревана включало в себя возвращение пяти районов из семи подконтрольных Армении обратно в Азербайджан, оставляя два района под контролем Армении. Однако армянская сторона отказалась от этого предложения и настаивала на полном выводе азербайджанских войск с карабахской территории. В ответ на вопрос Путина о планах Еревана, армянская сторона якобы заявила: "Будем сражаться."

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Путин также напомнил о заявлении, подписанном в октябре 2022 года, в котором Армения признала Карабах частью Азербайджана. Руководители делегаций, включая армянскую, прямо указали на территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую входит Карабах. Также они подчеркнули свое признание суверенитета Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР, к которой принадлежал Карабах.