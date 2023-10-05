На Украину начали поступать западные разведывательные системы

Крупная компания Rheinmetall, являющаяся важной частью немецкого военно-промышленного комплекса, начала поставлять разведывательные системы SurveilSpire для потребностей Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Этот заказ был полностью оплачен правительством Федеративной Республики Германия (ФРГ). Соответствующее объявление опубликовано на официальном веб-сайте концерна.

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"Rheinmetall на данный момент поставляет Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины был полностью финансирован правительством Германии. Общая сумма сделки находится в двузначном миллионном диапазоне евро", - гласит официальное сообщение. Следует отметить, что в рамках данного проекта компания Rheinmetall сотрудничает с эстонской фирмой DefSecIntel.

Сама система представляет собой передвижной автоматизированный наблюдательный пункт, способный передавать информацию напрямую в мобильный командный центр с использованием беспроводных модулей 4G и Starlink. Благодаря наличию в системе беспилотных воздушных аппаратов, она способна автономно обнаруживать цели на расстоянии до 30 километров. Количество поставленных комплексов не уточняется.

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Ранее было объявлено, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о временной приостановке поставок Украине высокоточных ракет дальнего действия Taurus немецкого производства. Этот шаг был вызван обеспокоенностью возможной военной конфронтацией с Россией. Стоит отметить, что для обслуживания и обучения украинских военных в использовании этих ракет требуется наличие специалистов из Германии.