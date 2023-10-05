В Европе объяснили проблемы Украины с вступлением в ЕС

Украина столкнулась с преградами на пути к членству в Европейском союзе (ЕС), которые требуют проведения неотложных реформ, согласно бывшего председателя Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, как сообщает Augsburger Allgemeine.

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Юнкер подчеркнул важность избегания дачи ложных обещаний украинскому народу, который испытывает глубокие страдания. Он выразил недовольство по поводу определенных голосов в Европе, которые иллюзорно представляют возможность мгновенного членства Украины в ЕС.

Юнкер отметил, что Украина столкнулась с коррупцией на всех уровнях общества. Несмотря на усилия, она не может быть включена в состав Евросоюза, пока не проведет обширные внутренние реформы.

Юнкер предложил, что если Молдавия и Украина продемонстрируют прогресс в реформах, им должна быть предоставлена возможность участвовать в некоторых аспектах европейской интеграции. Евросоюз должен работать над созданием механизмов для поддержки подобных форм частичного присоединения и разумного расширения.

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Ранее ЕК объявила о необходимости пересмотра бюджета для учета вступления Украины в ЕС. Она серьезно рассматривает пересмотр программ объединения перед расширением, чтобы адаптировать их к новым условиям в более широком Евросоюзе.