Стало известно о помощи Израиля Азербайджану по Карабаху

Израиль, в тайной форме, предоставил военное оборудование Азербайджану, с целью поддержать усилия по возвращению Нагорного Карабаха. Эта информация была получена AP News.

реклама

Арман Акопян, армянский посол в Израиле, выразил серьезные опасения относительно использования израильского вооружения против армянского народа и призвал Израиль более активно озаботиться судьбой изгнанных граждан.

Данные о слежении за полетами и официальные заявления армянских дипломатов свидетельствуют о том, что за несколько недель до начала военной операции Азербайджана между южной израильской авиабазой и аэродромом, находящимся в непосредственной близости от Нагорного Карабаха, регулярно осуществлялись военные перевозки. Эти события вызвали тревожные настроения у высокопоставленных чиновников в Ереване, которые выразили беспокойство по поводу возможного стратегического сближения между Израилем и Азербайджаном.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Баку обвинило Ереван в обстреле позиций в Нагорном Карабахе, особенно в районе Юхары Айрым в Кельбаджарском районе.