Появилсь подробности атак ВСУ на электроподстанции в Курской области

Вследствие нападений беспилотных аппаратов, находящихся в вооружении Украины, на электроподстанции в Курской области, 67 населенных пунктов остались отрезаны от электроснабжения. Эту информацию распространил Telegram-канал под названием Shot.

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В начале инцидента вражеский беспилотник сбросил два взрывных устройства на центральную электростанцию в Судже, находящуюся в 12 километрах от границы. В результате этого, 14 населенных пунктов остались без электроэнергии, однако, к счастью, никто не пострадал.

Через несколько часов тот же беспилотный аппарат сбросил два самодельных взрывных устройства на главную электростанцию в поселке Глушково, что привело к отсутствию электроэнергии в еще 53 населенных пунктах. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб, и они обрадовали, что никто не пострадал.

Губернатор Курской области, Роман Старовойт, доложил об атаке беспилотных аппаратов на регион утром 5 октября. Дроны осуществили налеты на инфраструктурные объекты в трех районах: Суджанском, Кореневском и Глушковском.

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В октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Курскую область, был объявлен средний уровень готовности. Этот уровень предполагает усиление мер безопасности на общественных мероприятиях и повышенное внимание к обеспечению безопасности энергетических объектов.