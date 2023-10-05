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РИА Новости: ФСБ и Росгвардия испытывают маскирующую от ракет гранату РДГ-У
ФСБ и Росгвардия проведут испытания маскирующей гранаты

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росгвардия объявили о намерении провести испытания усовершенствованной дымовой гранаты РДГ-У, которая обладает уникальной способностью скрываться от ракетного наведения. Эта информация была предоставлена агентству РИА Новости на основе надежных источников.

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Согласно сообщению собеседника агентства, указанные органы власти планируют провести опытное использование данного боеприпаса в рамках своих подразделений. Важно отметить, что российские вооруженные силы уже внедрили гранату РДГ-У в эксплуатацию в сентябре текущего года.

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Ранее было объявлено о начале серийного производства улучшенной дымовой гранаты РДГ-У. Этот боевой артефакт разработан с целью обеспечения маскировки индивидуальных бойцов, небольших военных подразделений и техники от возможных атак прицельного огня противника.

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