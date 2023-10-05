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NataVd
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Утром пятого октября в Херсоне, на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ), произошли взрывы, как сообщает информационный ресурс «Зеркало недели» через свой Telegram-канал.

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В соответствующей публикации издания указывается, что в северной части города Херсон поступили сообщения о взрывах. Также в этой публикации граждан города просят принимать меры для своей безопасности, в том числе находиться в укрытиях. На данный момент нет информации о объявлении воздушной тревоги.

Вчера, четвертого октября, в Запорожье, которое находится под контролем Киева, был зафиксирован взрыв. Украинские власти объявили воздушную тревогу в этом городе. Утром того же дня мэр Кривого Рога, Александр Викул, сообщил о взрывах в своем городе и призвал жителей не публиковать ничего в сети интернет и не снимать видеозаписи.

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Ранее было получено информацию о ракетном ударе по зданию спиртзавода в селе Ивашки, расположенном в Харьковской области. По данной информации, повреждения также получило здание инкубатора.

#новости
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