На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком и Миргороде

В Кировоградской и Полтавской областях Украины раздались взрывы, согласно информации, опубликованной в Telegram изданием "Общественное" («Суспільне»).

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Сообщается о звуках взрыва в Миргороде, а также об аналогичных инцидентах в городе Кропивницком. В этих украинских регионах введена воздушная тревога.

Деталей произошедшего на данный момент нет, и нет информации о возможных повреждениях или пострадавших.

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Ранее в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, который повлек за собой повреждения объектов промышленного предприятия. Однако конкретное название предприятия не было уточнено. Кроме того, был зафиксирован пожар на одном из частных предприятий в Днепре, и также сообщалось о взрыве в Николаеве.