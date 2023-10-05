Российские десантники получили партию БМД-2 и БТР-РД

Волгоградский филиал "Курганмашзавода", входящий в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", успешно выполнил поставку отремонтированных боевых машин десанта, включая БМД-2 и БТР-РД, в строго определенные сроки. Информацию об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Высокоточных комплексов".

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Следует подчеркнуть, что данное предприятие продолжает строго и безукоризненно выполнять государственный заказ в сфере оборонной промышленности. Генеральный директор филиала Физули Сейфедов отметил этот момент: "Сегодня мы успешно завершили поставку еще одной партии боевых машин для десанта. Хочу выразить благодарность нашим высококвалифицированным специалистам, занимающимся ремонтом военной техники".

Также в пресс-релизе было указано, что на боевых машинах были проведены полные ремонтные работы, включая замену всех основных узлов и агрегатов. После завершения ремонта, машины успешно прошли все необходимые ходовые и огневые испытания и были приняты представителями военной комиссии. Точное количество поставленных машин не было уточнено.

Ранее также было объявлено, что концерн "Кизлярский электромеханический завод", также входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", разработал новую систему автоматизированного управления орудиями, способную программировать боеприпасы. Эта инновационная система позволяет наносить удары по целям в укрытиях и уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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