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«Ъ»: МИД РФ обвинил США в попытке подорвать председательство в «ядерной пятерке»
Россия заявила о попытке США подорвать ее председательство в «ядерной пятерке»

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В свете текущей ситуации, связанной с задержкой выдачи виз, Министерство Иностранных Дел России выразило предположение о возможной попытке Соединенных Штатов Америки подорвать председательство России в группе "ядерной пятерки". Об этом сообщил "Коммерсантъ".

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Внешнеполитическое ведомство назвало текущую ситуацию с визами крайне озабочивающей и весьма неординарной. Отвечая на эти обвинения, американское посольство в Москве подчеркнуло, что Соединенные Штаты с уважением относятся к своим обязательствам в качестве принимающей страны ООН и ежегодно выдают сотни виз делегатам из России.

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Ранее заместитель главы российской делегации, Константин Воронцов, выразил требование о запуске арбитража в отношении Соединенных Штатов из-за отказа в выдаче виз двум дипломатам, направлявшимся для участия в переговорах в рамках "ядерной пятерки".

#новости
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