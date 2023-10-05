реклама
В свете текущей ситуации, связанной с задержкой выдачи виз, Министерство Иностранных Дел России выразило предположение о возможной попытке Соединенных Штатов Америки подорвать председательство России в группе "ядерной пятерки". Об этом сообщил "Коммерсантъ".
реклама
Внешнеполитическое ведомство назвало текущую ситуацию с визами крайне озабочивающей и весьма неординарной. Отвечая на эти обвинения, американское посольство в Москве подчеркнуло, что Соединенные Штаты с уважением относятся к своим обязательствам в качестве принимающей страны ООН и ежегодно выдают сотни виз делегатам из России.
Ранее заместитель главы российской делегации, Константин Воронцов, выразил требование о запуске арбитража в отношении Соединенных Штатов из-за отказа в выдаче виз двум дипломатам, направлявшимся для участия в переговорах в рамках "ядерной пятерки".