США заявили о возможности выделения помощи Киеву без привлечения допсредств

Власти США объявили о готовности предоставить дополнительную помощь Украине без необходимости дополнительного финансирования, заявил американский президент Джо Байден в среду. Он подчеркнул, что у Вашингтона есть ресурсы для этого. Эту информацию сообщает агентство "Интерфакс".

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В ответ на вопрос журналиста о том, как долго США смогут продолжать оказывать поддержку Киеву без дополнительных средств, Байден также указал на наличие других возможностей для поиска финансирования на эти цели. Он подчеркнул, что не будет в настоящее время углубляться в детали.

Кроме того, американский лидер анонсировал свое скорое выступление с "важной речью", посвященной поддержке Украины.

Ранее Байден выразил беспокойство по поводу возможного отказа Конгресса в предоставлении помощи Украине. Он подчеркнул, что разногласия в рядах Республиканской партии США могут навредить помощи Киеву.

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4 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в эфире итальянского канала Sky TG24, признал наличие дефицита оружия и средств противовоздушной обороны. Зеленский также отметил, что минные поля являются серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).