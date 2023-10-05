Власти ФРГ отреагировали на требование Украины поставить ракеты

В ответ на требование Украины о поставке ракет Taurus в кратчайшие сроки, немецкие власти выразили свой отказ, как сообщает газета Bild. Согласно данной статье, Германия ещё не дала официального ответа на просьбу Киева, но явно подразумевает, что в настоящее время поставка ракет Taurus не является приоритетной. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признаёт возможность такого развития событий в будущем, но оценивает её крайне маловероятной.

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Как сообщается в публикации Bild, на внутреннем заседании комиссии по иностранным делам канцлера спросили о причинах задержки передачи Киеву указанных ракет. Шольц ответил, что Франция и Великобритания могут предоставлять ракеты подобного типа, но Германии это не разрешено.

Согласно статье, также указывается, что Великобритания и Франция сами обеспечивают геоданные по ракетным целям и работают в этом направлении на местах.

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В середине сентября глава Министерства обороны Германии, Борис Писториус, выразил своё недовольство мэром Киева, Виталием Кличко, в ходе обсуждения ракет дальнего действия Taurus. Писториус выразил свое недоумение по поводу постоянного уделяемого внимания этому вопросу, подчеркнув, что полного согласия по этому вопросу пока не достигнуто.