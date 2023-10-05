Нидерланды отправят четвертую группу следователей на Украину

Группа из четырех нидерландских следователей направляется на Украину в рамках расследования предполагаемых военных преступлений под эгидой Международного уголовного суда (МУС). Об этом объявила глава Министерства обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, в своем сообщении на социальной платформе Х (предыдущий Twitter).

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Она подчеркнула, что это сложная задача, которая несет важные последствия, однако является неоценимой для МУС в контексте преследования лиц, обвиняемых в военных преступлениях.

Эта четвертая группа следователей из Нидерландов, которая отправляется в Украину. Ранее они уже дважды посещали страну в рамках сотрудничества с МУС, в мае 2022 года и в конце 2022 года. Третья поездка состоялась в апреле и включала в себя экспертов из Чехии.

Важно отметить, что 17 марта МУС выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение, по их утверждению, было связано с "незаконным вывозом детей" из Украины.

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Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заявил, что Россия не является участницей Римского статута и не признает решения МУС, аналогично многим другим странам.