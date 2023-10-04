Россия призвала урегулировать военно-биологическую деятельность США на Украине

Заместитель главы российской делегации в ООН, Константин Воронцов, выразил необходимость регулирования военно-биологических действий США на Украине. Эта позиция была высказана им в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, согласно сообщению агентства РИА Новости.

реклама

Он подчеркнул, что в рамках исполнения обязательств, определенных Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия, необходимо уделить внимание фактам, связанным с реализацией военно-биологической программы США на Украине. Эта программа, по его утверждению, осуществляется при активной поддержке Пентагона и связанных с ним организаций.

Воронцов также подчеркнул необходимость принятия юридически обязывающего протокола, охватывающего все положения Конвенции и предоставляющего эффективный механизм проверки, чтобы регулировать биологическую деятельность Соединенных Штатов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Россия выразила обвинения в адрес США и Украины, утверждая, что они используют военную биологию под видом мирных научных исследований. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, утверждает, что у России имеются документальные доказательства участия Госдепартамента США в биологических программах.