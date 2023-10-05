Иран разработает ракету для запуска геостационарных спутников

Иран приступил к разработке ракеты, предназначенной для запуска спутников на геостационарную орбиту, как объявил глава Иранского Космического Агентства, Хасан Салари, передает РИА Новости.

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Согласно его заявлению, начался первый этап работы в области ракет-носителей с целью достижения высоты в 36 тысяч километров. Сообщается, что новый носитель получил имя "Сарир".

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Этот шаг следует после успешного запуска Ираном нового военного спутника "Нур-3" на околоземную орбиту в сентябре. Космический аппарат был выведен на орбиту на высоте 450 километров.