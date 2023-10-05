Власти Грузии призвали предотвратить украинизацию страны

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Грузии, Ираклий Кобахидзе, выразил опасения по поводу возможной украинизации страны и подчеркнул важность предотвращения этого процесса. Его заявления были опубликованы в Telegram-канале "Sputnik Грузия".

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"Необходимо быть бдительными, чтобы предотвратить украинизацию Грузии, которая может привести к революции, нарушениям порядка, экономическим трудностям и социальным напряжениям", - отметил он в ответ на высказывания первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США, Веданта Пателя, который назвал ложными обвинения Службы государственной безопасности Грузии в адрес программы Агентства международного развития USAID.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинские власти настоятельно будут защищать суверенитет и независимость страны и не позволят никому подстрекать к беспорядкам. Кроме того, он отметил, что некоторые лица серьезно готовились к возможной революции, и это напомнило властям Грузии о важности осторожности.

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Ранее Кобахидзе выразил необходимость получения объяснений со стороны Соединенных Штатов в связи с финансированием Агентством USAID программ тренингов, которые могли способствовать возникновению беспорядков и смене власти в Грузии.