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Власти ФРГ вернут к работе угольные ТЭС ради бесперебойной подачи энергии зимой
Германия пойдет на непопулярную меру ради тепла зимой

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В правительстве Германии было принято решение о восстановлении работы нескольких угольных теплоэлектростанций (ТЭС) с целью обеспечения непрерывного энергоснабжения во время пикового спроса в предстоящую зиму. Эту новость передает агентство Bloomberg.

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Решение касается возобновления работы ТЭС, принадлежащих энергетическим компаниям RWE и LEAG. По информации министерства экономики и защиты климата, это решение, хоть и непопулярное в свете стремления Германии к уменьшению выбросов углерода, но направлено на экономию природного газа и предотвращение проблем с поставками энергии в отопительный сезон.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что это решение может усложнить достижение климатических целей страны, включая полный отказ от угольной генерации к 2030 году. С 2020 года подобные энергообъекты стали основным источником выбросов парниковых газов. Согласно Федеральному агентству по охране окружающей среды, объемы выбросов вредных веществ к концу 2022 года приблизились к 250 миллионам тонн, в то время как несколько лет назад они составляли 209 миллионов тонн.

Повторное включение нескольких немецких угольных ТЭС связано с сокращением поставок российских энергоресурсов, включая газ. Это обстоятельство вынудило Германию полагаться на уголь для производства электроэнергии. Ситуацию также осложняет поэтапный вывод из эксплуатации оставшихся ядерных реакторов в Германии.

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В начале июля агентство Reuters сообщило о проблемах, с которыми может столкнуться Германия в пути к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для перехода к водородной энергетике стране необходимо проложить 1800 километров трубопроводов, что потребует значительной финансовой поддержки. Тем не менее, даже после этого Германия будет вынуждена импортировать половину необходимого объема водородного топлива из-за рубежа.

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