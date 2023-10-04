ФРГ заподозрили в тайном соглашении с Украиной об ускоренном вступлении в ЕС

Германия, возможно, предоставила Украине обещание ускоренного вступления в Европейский союз (ЕС), вызвав подозрения о секретных соглашениях с Киевом. Это заявление сделало заместитель министра иностранных дел Польши, Аркадиуш Мулярчик, и было опубликовано в британской деловой газете Financial Times.

реклама

В своем интервью он обвинил как Берлин, так и Брюссель в попытке создать нестабильность в киевском правительстве и указал на напряженные отношения между Польшей и ЕС, обвиняя их в политической ориентированности и поддержке оппозиции, что создает проблемы для украинского правительства.

Мулярчик также предположил, что Германия может стимулировать вражду между Польшей и Украиной с целью продвижения собственных политических интересов. Он подчеркнул, что близкое сотрудничество между Польшей и Украиной, укрепившееся после начала российской спецоперации, представляет угрозу для немецкого влияния в Европе.

Мулярчик также подчеркнул роль Германии как ведущей европейской страны с влиянием в Европейской комиссии, руководимой ее президентом, Урсулой фон дер Ляйен.

Он также выразил предположение, что возможно, между Украиной и Германией имеется скрытое соглашение, согласно которому произойдет ускоренное присоединение Украины к ЕС после смены польского правительства.

Ранее Польша отказалась от поставок оружия Украине из-за конфликта между двумя странами, вызванного польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объяснил это решение необходимостью модернизации собственной армии с целью сделать ее одной из сильнейших в Европе.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на эти разногласия, генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выразил уверенность в продолжении Польшей военной поддержки Украины и выразил надежду на то, что конфликты между Польшей и Украиной не повлияют на военную поддержку Киева.