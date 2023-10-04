В Кремле ответили на сообщения об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой утверждается, что Россия подготавливает испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем, известной как "Буревестник", с теоретической дальностью полета в тысячу километров. В ответ на эти обвинения, представители Кремля выразили свое мнение по данному вопросу.

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Эти выводы журналисты сделали после анализа спутниковых снимков, на которых запечатлено движение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Авторы статьи также обратили внимание на активность ВВС США в этом регионе, что может свидетельствовать о возможных подготовках к испытаниям. Газета также утверждает, что российские авиационные власти рекомендовали пилотам избегать данной части Баренцева моря до 6 октября, что соответствует действиям перед испытаниями ракеты в 2019 году.

Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, не подтвердил информацию, опубликованную американской газетой, заметив, что у него нет информации о происхождении заявлений журналистов The New York Times. Он предложил авторам статьи более детально изучить спутниковые данные.

Помимо этого, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что обсуждение проведения ядерных испытаний на официальном уровне неуместно, поскольку Москва сохраняет мораторий на такие испытания. "Мы до сих пор не вышли из режима отказа от ядерных испытаний", - подчеркнул он.

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