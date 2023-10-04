В России оценили влияние переданных Киеву новейших вооружений на СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют активную военную кампанию продолжительностью около месяца на южном фронте, с целью усовершенствования своих позиций. После наступления осенней распутицы, украинские военные намерены отложить масштабные наступательные операции до зимы или весны, чтобы провести тщательную подготовку и перегруппировку своих танковых частей перед следующей волной атак. Такие прогнозы по дальнейшему развитию военного конфликта были сформулированы Дмитрием Корнеевым, основателем веб-ресурса Military Russia, и приведены в сообщении РИА Новости.

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Источник, предоставивший информацию, выразил мнение, что Украина может продолжать накапливать высокоточные боеприпасы, включая крылатые ракеты для авиации и системы GLSDB для HIMARS. Он также подчеркнул важность оперативно-тактических ракет ATACMS, поставки которых недавно были одобрены Вашингтоном.

Эксперт выразил обеспокоенность относительно новых систем вооружений и признал, что до разработки стратегии противодействия им, украинская армия может временно приобрести преимущество на поле боя. Говоря о шансах Украины улучшить свои позиции при помощи ракет ATACMS, Корнев отметил, что это преимущество, скорее всего, не будет определяющим.

Эксперт также подчеркнул, что, не добившись успеха на суше, Украина сейчас акцентирует внимание на морских операциях, включая атаки на военные корабли и Крымский мост. По его словам, Крымский полуостров подвергается обстрелам крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp, а одной из важных новинок в военной технике являются морские беспилотники.

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Ранее эксперт также упомянул о способных нести ракеты Taurus военных самолетах со стороны Киева.