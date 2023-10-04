Соединенные Штаты являются наибольшей угрозой использования оружия массового уничтожения на мировой арене

Важное заявление было сделано представителем министерства обороны КНДР, который утверждает, что Соединенные Штаты являются наибольшей угрозой использования оружия массового уничтожения на мировой арене. Эту информацию передало агентство РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

реклама

В ответ на новую стратегию минобороны США по противодействию оружию массового уничтожения, представители военного ведомства Северной Кореи предоставили свои комментарии. В документе, представленном Вашингтоном, отмечается увеличение риска конфликта с использованием химического, биологического и ядерного оружия. Северная Корея была обозначена как "продолжительная угроза", при этом Россия и Китай выделяются как основные вызовы в данной области.

"Именно Соединенные Штаты несут наибольшую угрозу использования оружия массового уничтожения," - подчеркнул представитель ведомства.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Северная Корея уже бросала вызов США в сфере ядерного вооружения. Лидер страны, Ким Чен Ын, внес изменения в законодательство, отмечая неотвратимый рост ядерного арсенала. Днем, предшествующим этому событию, КНДР провела учения, имитируя ядерные атаки.