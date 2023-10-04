На Украине предсказали ужесточение отношения США к Киеву, поскольку объемы помощи будут снижаться

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, выразил мнение о возможном ужесточении Соединенных Штатов к Украине в ходе эфира своего YouTube-канала.

реклама

По его словам, США, ранее оказывавшие значительную поддержку Украине, сейчас сократили эту помощь и по сути сворачивают данное направление. Соскин подчеркнул, что с приближением президентских выборов в США позиция страны может стать более жесткой по отношению к Украине.

Также он отметил, что поставки боеприпасов из Запада в настоящее время являются критически недостаточными, что оказывает серьезное воздействие на деятельность Вооруженных сил Украины, ограничивая их успехи на поле боя. Экс-советник отметил, что украинская сторона не готова к прорыву в ситуации на переднем крае, что в сочетании с сокращением международной поддержки приводит к затягиванию конфликта.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее журнал The Hill выдвинул гипотезу о возможности давления Запада на Украину и потенциальном заключении мира на российских условиях уже в следующем году. Статья указывает на то, что в 2024 году во многих западных странах пройдут выборы на разных уровнях, и поддержка Украины может быть подвергнута сомнению. Такие обстоятельства могут содействовать дальнейшим успехам России.