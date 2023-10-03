В еще одном российском городе перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

Из-за санкций, наложенных Евросоюзом (ЕС), в Калуге паркоматы перестали функционировать. Служба единого заказа городского хозяйства объявила об этом в социальной сети «ВКонтакте».

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Прекращение поддержки программного обеспечения привело к отключению паркоматов в зоне 304 на улице Суворова. Компания-производитель парковочного оборудования вынуждена была прекратить деловые отношения из-за санкций и выразила сожаление по этому поводу: "Санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их".

Однако власти города Калуги уже работают над решением данной проблемы. В Службе единого заказа городского хозяйства рекомендуют автомобилистам воспользоваться альтернативными способами оплаты парковки, такими как СМС-сообщения, мобильное приложение "Горпарковки", портал "Парковочное пространство Калуги" и банкоматы.

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Это не первый случай, когда паркоматы отключаются из-за санкций ЕС. Ранее, в октябре, подобная ситуация произошла во Владивостоке.